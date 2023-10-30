شاهد بالصور والفيديو.. من أمام البحر.. عريس خليجي وعروسته يختاران الزي القومي السوداني “الجلابية” و “الثوب” للظهور به في جلسة تصوير زواجهما ومتابعون: (متألقين بثيابنا)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين للصفحات الناشرة للفيديو فقد اختار عروسين من إحدى دول الخليج الزي القومي السوداني “الجلابية” و “الثوب” للظهور به في جلسة تصوير زواجهما.

https://www.facebook.com/reel/1059419405193722

وظهر العريس وهو يرتدي “الجلابية” الأنيقة وعروسته وهي ترتدي “الثوب” الجميل أمام إحدى البحار وسط تفاعل المتابعين, وكتب أحد متداولي المقطع معلقاً (متألقين بثيابنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين