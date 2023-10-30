شاهد بالصور والفيديو.. فتاة سودانية تتزوج من “خواجة” وسط طقوس سودانية خالصة وساخرون: (بناتنا عبرن وانتصرن)





حصد مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان آلاف الاعجابات بعد ساعات من تداوله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فاجأت عروس سودانية الأسافير بزواجها من رجل أجنبي من إحدى الدول الأوروبية التي لم يتم الكشف عنها.

وتمت مراسم الزواج وسط طقوس سودانية خالصة بارتداء العروسين لأزياء الجرتق السوداني, جمهور مواقع التواصل من جانبه عبر عن إعجابه بمراسم الزواج وتفاصيله, وكتب أحد المتابعين تعليق ساخر قال فيه: (بناتنا عبرن وانتصرن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين