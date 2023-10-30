شاهد بالفيديو.. الراقصة السودانية آية أفرو تعود لإثارة الجدل من جديد بفاصل من الرقص داخل غرفتها وتهاجم القنوات والمواقع السودانية بسبب اهمالها (وداعاً جوليا) وتقول: (ما تفقعوا مرارتنا)





عادت الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خصصت أفرو مقطعها الذي بدأته بفاصل من الرقص من داخل غرفتها للهجوم على القنوات الفضائية السودانية.

وانتقدت الراقصة المثيرة للجدل الفضائيات السودانية والمواقع الالكترونية بسبب اهمالها الحديث عن الفيلم السوداني الضجة (وداعاً جوليا) والذي يعرض هذه الأيام على عدد من الفضائيات السودانية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين