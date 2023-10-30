شاهد بالفيديو.. سيدة الأعمال ومتعهدة الحفلات السودانية المثيرة للجدل هبة كايرو تنشر كواليس مقابلتها مع قناة العربية ومتابعيها يتغزلون فيها: (شيخة الشيخات)





نشرت سيدة الأعمال ومتعهدة الحفلات السودانية الشهيرة والمثيرة للجدل هبة كايرو, كواليس مقابلة أجرتها معها قناة العربية الفضائية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت سيدة الأعمال المقيمة بالعاصمة المصرية القاهرة منذ سنوات طويلة وهي تتحدث للقناة من إحدى محلاتها.

متابعي هبة كايرو قاموا بمشاركة المقطع على حساباتهم الشخصية مع تعليقات متغزلة فيها, وكتب أحد الذين قاموا بمشاركة المقطع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (شيخة الشيخات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين