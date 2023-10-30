فستان أسود… ياسمين صبري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة





حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد يوضح أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين صبري في الفيديو بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت ياسمين صبري حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأصفر، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

صدى البلد