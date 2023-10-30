مني عبدالغني: أكبر غلطة عملتها إني مطلعتش طبيبة علشان أكون هناك!





أجرت الإعلامية منى عبد الغني اختبارًا على الهواء حول كيفية التخلص من الضغط النفسي قالت خلال إن نقطة ضعفها هي أبيها وأمها، وردت على سؤال ماذا تفعل عما إذا كانت هي المسئولة عن الأحداث الجارية حاليا في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مروع.

وقالت خلال برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»، مساء الاثنين: «هكون مبسوطة لو وصلنا للسلام الحقيقي.. نفسي اعرف بتعملوا كده ليه في الأطفال اللي هتسألكم يوم القيامة تقول لكم قتلتوني باي ذنب».

وأضافت: «أكبر غلطة عملتها إني مطلعتش طبيبة علشان أكون هناك وأساعد الجرحى».

وعن الشيء الذي يضايقها، ذكرت منى: «أنا مش قادرة أعمل حاجة، نفسي أعمل حاجات كتير، المشكلة الحقيقية هي اليأس أو العجز وإحساسنا إننا مش قادرين نعمل حاجة».

من جانبها، قالت الدكتورة منه بدوي أخصائية الطب النفسي للأطفال، بعد إجراء الاختبار: «في الدقايق دي إنتي حسيتي إنك مرتاحة، وإنك اتكلمتي حتى لو جزء بسيط قوي».

الشروق نيوز