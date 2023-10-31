شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يطبخ ملاح “الويكاب” الشهير في السودان بطريقة رائعة ويشرح الوصفة الصحيحة لعمله ويسيل لعاب الجمهور والمتابعين





قام شاب سوداني وعبر مقطع فيديو بتقديم الوصفة السحرية لطبخ ملاح “الويكاب” أو ملاح “اللبن” الشهير جداً في السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نجح الشاب في طباخة الملاح الشهير بطريقة سال لها لعاب متابعي المقطع وفقاً لتعليقاتهم التي كتبوها.

https://www.facebook.com/reel/1990331578007256?mibextid=kcDB8O

المقادير التي صنع بها الشاب الوجبة الشهية عبارة عن حجر “الويكاب” المستخرج من قصب السكر إضافة إلى اللبن والسمن والبصل والبهارات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين