شاهد بالصورة والفيديو.. مغتربين السعودية يكشفون الأسباب الحقيقية التي تدفع الفتيات لترك الحبايب والزواج منهم بعد أول إجازة لهم في السودان: (بفتكرونا صندوق مفاجأت وما عارفين الواحد فينا لو فطر الغداء في خطر)





أجرت مذيعة سودانية استطلاع مع شابين مغتربين في الشارع بالمملكة العربية السعودية وطرحت عليهم السؤال الذي يدور في رأس عدد كبير من الشباب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طرحت المذيعة على الشابين السؤال المحير (لماذا تترك الفتاة حبيبها وتتزوج من المغترب بعد نزوله السودان؟).

إجابات المغتربين الشباب جاءت واقعية, حيث أكد أحدهم أن الناس في السودان يظنون أن المغترب عبارة عن صندوق مفاجأت, بينما نحن نعاني وما عارفين الواحد فينا لو فطر الغداء في خطر.

كما طالبوا وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين الجميع بضرورة تغيير هذا الفكر عن المغترب, إضافة لعدم الضغط عليه بالطلبات الكثيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين