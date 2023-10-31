شاهد بالصورة والفيديو.. حاج سوداني يقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام (يا حليل الفكي الجاب ليكم العرقي) وساخرون: (البرقص ما بغطي دقنه بس انت كان تغطي الشيب دا)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا وصاحبته تعليقات ساخرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول حاج سوداني في لحظة نشوة وسعادة وهو يقدم فواصل من الرقص المثير.

وتفاعل الحاج في الرقص على أنغام الأغنية التراثية السودانية المنتشرة هذه الأيام (يا حليل الفكي الجاب ليكم العرقي).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين سخر من رقصات الرجل وكتب أحدهم ساخراً: (انطبق عليك المثل البقول البرقص ما بغطي دقنه بس انت كان تغطي الشيب دا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين