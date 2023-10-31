شاهد بالصورة والفيديو.. مغترب سوداني غادر إلى السعودية بعد أن قام ببيع “الركشة” الخاصة به وفشل في تعويض أموالها ينسى همه بتناول “الكبسة” ويطالب “الدعامة” بسرقة كل السيارات الجديدة وسيارة إبن عمه الفارهة





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مغترب سوداني شاب مقيم بالمملكة العربية السعودية وهو يأكل “الكبسة” ويتحدث بطريقة غريبة.

ووفقاً لما كتب ناشر الفيديو فإن المغترب الشاب كان قد غادر إلى السعودية بأموال “الركشة” التي يمتلكها بعد أن قام ببيعها.

وطالب المغترب بحسب ما نقل محرر موقع النيلين “الدعامة” بسرق السيارات الجديدة الموجودة بالعاصمة, كما طالبهم بسرقة سيارات بن عمه المقيم بالكويت, وأكد أنه على استعداد تام لنشر عنوان المكان الموجودة فيه السيارة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين