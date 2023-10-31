علا غانم تتهم طليقها بالإزعاج ومضايقتها بالرسائل.. ما القصة؟





باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في إتهام الفنانة علا غانم لـ طليقها ع ح بالسب والقذف، وكذا إرسال رسائل مزعجة ومضايقات لها، حيث استمعت لأقوال الفنانة علاء غانم في الاتهامات الموجهة الي طليقها.

و استمعت النيابة العامة في القاهرة، لأقوال الفنانة علا غانم في إتهامها لطليقها بالسب والقذف وتعمد إزعاجها من خلال إرسال رسائل ومضايقات لها أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وغادرت الفنانة علا غانم مقر النيابة بعد الانتهاء من سماع أقوالها، حيث تقدمت الفنانة علا غانم ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وباشرت النيابة في القاهرة التحقيقات في الدعوى.

فيما قررت النيابة العامة في القاهرة، استدعاء طليق علا غانم لسماع أقواله في الإتهام، والتحفظ على الهاتف المحمول وايضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة لأقوال طليق الفنانة.

وقالت علا غانم خلال التحقيقات، بأنها نشب بينها وبين طليقها مشاكل زوجية، تطورت إلى قيامه بتعمد إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات بين الحين والأخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.

وكانت الفنانة علا غانم، حرصت على تواجدها في مركز الهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدات والدعم لأهالي غزة ، إثرالقصف والعنف المستمر لهم على يد الإحتلال الصهيوني، ودخلت الفنان علا غانم في حالة انهيار وبكاء هستيري ، وقالت فى تصريحات لـ “عرب وود”: نحن عاجزون عن استئناف حياتنا بشكل طبيعي ونشارك في حملات الإغاثة والمساعدات”.

كشفت الفنانة علا غانم خلال الأيام الماضية عن رغبتها فى تبني طفلة من دولة فلسطين ، وذلك فى تصريحات تليفزيونية ، على هامش زيارتها للهلال الاحمر، وقالت علا غانم ، انها قامت بالاستفسار عن إمكانية تبني طفلة استشهدت عائلتها من دولة فلسطين ، مؤكدة ان من الصعب ان تستوعب ان هناك طفل قد يموت بسبب عدم حصوله على لبن لاطعامه.

وقد علقت الفنانة علا غانم مؤخرًا على أزمتها مع طليقها السابق ، قائلة أنها لا تعتبر نفسها تعرضت لأزمات ، وأنها دائمًا تعمل على استكمال حياتها بشكل أفضل مما مضي، وأضافت علا غانم فى تصريحات ل”صدي البلد”: أنها لن تفكر فيما حدث لها بعد أزمة أنفصالها وتصريحات طليقها الأخيرة ، وأنها كانت فى محولات كثيرة للتخلص من هذه العلاقة منذ أكثر من 7 سنوات، ولكنها ستستكمل حياتها على أكمل وجه.

صدى البلد