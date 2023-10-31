



صرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي الروسي، الجنرال إيغور كيريلوف، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الامريكية تقوم بنقل المشاريع البيولوجية “غير المكتملة” في أوكرانيا إلى نيجيريا، وذلك تحت ستار “الصحة العامة”.

وأشار كيريلوف إلى أن شركة الأدوية “جيلياد”، والتي تمد النيجيريين بالعلاج، تابعة للبنتاغون، وكذلك اختبرت أدويتها على الأوكرانيين، وبالتالي، فإن الأدوية الأمريكية، التي يتزايد استهلاكها في نيجيريا إحصائيا، ليس لها تأثير علاجي حقيقي، ويتم استخدام النيجيريين “كقاعدة سريرية مجانية”، وذلك حسب تصريح كيريلوف.

وفي 19 يونيو/ حزيران العام الحالي، كشف إيغور كيريلوف، سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيويلوجية في دول ثالثة، وليس على أراضيها.

وقال كيريلوف، في إحاطة إعلامية، إن الخطر الكبير غير المقبول للحوادث في المختبرات البيولوجية الأمريكية هو أحد أسباب نقلها إلى أراضي دول ثالثة، بما في ذلك أوكرانيا.