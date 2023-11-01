شاهد بالصور.. رغم تغير شكله وملامحه بسبب ظروف الحرب.. الفنان طه سليمان يرفض الخروج من بحري ويحتوي أطفال شمبات ويطلق لمبادرة تهدف لتوفير الأكل والدواء لهم وجمهور مواقع التواصل يتغزل في موقفه





نشر الفنان السوداني الشهير طه سليمان صور حديثة عبر حسابه الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اتخذ الفنان الملقب بالسلطان موقف قوي بعد أن رفض الخروج من الخرطوم رغم الظروف الصعبة التي تعانيها بسبب الحرب والتي دفعت عدد كبير من الفنانين لمغادرتها.

وظهر الفنان طه سليمان وهو يحتوي أطفال حي شمبات بمدينة بحري مسقط رأسه ويتوسطهم ويلعب معهم في لقطة نالت اعجاب واستحسان المتابعين.

وكتب طه سليمان بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (و ابقا للاطفال حكاية حلوة من ضمن الاحاجي.. بيها يتهنو و ينومو و احرسهم طول ليلي ساجي.. و القا في راحة نفوسهم بسمتي و طول ابتهاجي).

كما أطلق السلطان مبادرة تهدف لتوفير الأكل والدواء لأطفال شمبات وكتب: (سعدت جداً لمشاركتي في يوم ترفيهي مع اطفال شمبات في ظل الاوضاع الحالية.. ساهم معنا في توفير الطعام و الماء و الدواء لاطفال شمبات.. اخوكم و محبكم طه سليمان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين