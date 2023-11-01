منطقة المقل بمروي تنظم مهرجان وبازار المقل الأول





نظم أبناء منطقة المقل وحدة الشهداء الإدارية بمحلية مروي مهرجان و بازار المقل الأول للتسوق بمدرسة المقل الإبتدائية تحت شعار (كلنا المقل) بمشاركة المرأة والشباب بالمنطقة.

وإشتمل المهرجان على أسواق ومعارض منتجات ومشغولات يدويه و تراث وفلكلور وعيادات طبية بجانب محاضرات دينية وتوعويه وتثقيف صحي و ليلة إبداع ثقافية على شرف المناسبة بمشاركة نخبة من المبدعين بالمحلية، بحضور جماهيري كبير من مواطني المنطقة والقرى المجاورة والوافدين من أبناء المقل بالخرطوم.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لفعالية مهرجان بازار المقل الأول الأستاذ أيمن متوكل في تصريحات (لسونا) أن الفعالية هدفت لإرساء قيم التواصل بين الأجيال وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين بتخفيض أسعار السلع الأساسية والعمل على إعادة سوق المقل القديم لسابق عهده.