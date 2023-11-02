مبارك قالها لي شخصيًا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة بشأن خلاف الرئيس الراحل مع أمريكا





أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لا أحد يملي عليها قرارها، ولن يستطيع أحد أن يسيطر على الأراضي المصرية أو يتواجد على أراضيها بدون موافقتها، ولم توافق ولن توافق مهما حدث، وأي قائد مصري لهذه الدولة لن يوافق على مثل هذه الأمور.

لافتا أن أحمد أبو الغيط من خلال كتابه “شهادتي” وثق ما يحدث في غزة في الوقت الحالي، والذي يعد جزءا من مخطط إسرائيلي أمريكي.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد” اليوم الأربعاء، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك أيضا كان لديه خلاف كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نفس الأمر، وهو رغبة أمريكا في وضع قواعد عسكرية في الأراضي المصرية أو بالقرب منها.

وتابع موسى، أن الرئيس الراحل مبارك، تحدث معه بشكل شخصي في أحد الحوارات حول هذا الأمر، وأن أمريكا ترغب في وضع قواعد عسكرية على أراضي مصر، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع من مصر.

صدى البلد