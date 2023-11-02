مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تسخر من الفنانة شهد أزهري وتقلد “مياعتها” في الكلام بطريقة مضحكة ومتابعون: (بالكربون وبالمليمتر يا حبيبي)

2023/11/02

سخرت فتاة سودانية من مواطنتها الفنانة شهد أزهري وذلك عبر مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قلدت الفتاة الفنانة المثيرة للجدل في طريقة حديثها والتي اسماها المتابعون بــ(المياعة) في الكلام.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعون للمقطع تفاعلوا مع تقليد الفتاة للفنانة عبر تعليقات ضاحكة, وكتب أحدهم: (بالكربون وبالمليمتر يا حبيبي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/11/02