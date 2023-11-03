شاهد بالفيديو.. الفنانة المثيرة للجدل مروة الدولية تروح عن نفسها في القاهرة وتظهر وهي راكبة على “المرجيحة” ومتابعيها: (الدولة متفسحة ومتمرجحة)





نشرت الفنانة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي والمتابع على تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو “انستغرام”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالدولة خلال المقطع وهي تروح عن نفسها بركوب “المرجيحة” من مقر إقامتها هذه الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة.

https://www.facebook.com/reel/655890266682850?mibextid=kcDB8O

جمهور ومحبي المطربة صاحبة الجماهيرية العريضة تسابقوا على نشر تعليقاتهم الإيجابية للفنانة, وكتب أحدهم (الدولة متفسحة ومتمرجحة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين