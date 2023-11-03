شاهد بالصورة والفيديو.. مقطع مسرب من الفيلم السوداني الضجة الذي يعرض هذا الأيام بالسينمات المصرية (وداعاً جوليا) تظهر فيه بطلة الفيلم الحسناء وهي تغني رائعة الفنان سيد خليفة (جاري وأنا جارو) بصوت طروب





تصدر الفيلم السوداني (وداعاً جوليا) الذي يعرض هذه الأيام بعدد من دور العرض بالعاصمة المصرية القاهرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حقق الفيلم الضجة إيرادات عالية بعد أول أسبوع من طرحه بالسينمات المصرية.

وفي ظل الرغبة الملحة من قبل الجمهور السوداني على مشاهدة بعض لقطات الفيلم, قام نشطا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر مقطع قصير تم تسريبه من الفيلم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المسرب الفنانة إيمان يوسف بطلة الفيلم وهي تغني رائعة الفنان السوداني الكبير الراحل سيد خليفة (جاري وأنا جارو) بصوت طروب نال اعجاب المتابعين.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين