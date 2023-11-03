شاهد.. الفنانة ميادة قمر الدين تغني: (جمرة بتحرق الواطيها قلنا الروب عديل وغلبنا) وجمهور مواقع التواصل الداعم لإيقاف الحرب يسخر منها: (نسيتي كلامك بتاع.. تاح تاح تحسم بالسلاح؟)





تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الداعمين لإيقاف الحرب في السودان مقطع للفنانة الشهيرة ميادة قمر الدين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بملكة الرق خلال المقطع وهي تغني أغنية تقول في مقطع منها (جمرة بتحرق الواطيها قلنا الروب عديل وغلبنا).

وسخر رواد مواقع التواصل الذين قاموا بمشاركة المقطع من المطربة ميادة قمر الدين التي أطلقت أغنية قبل فترة ليست بالطويلة تطالب من خلالها بحسم الحرب بالسلاح.

وكتب الجمهور الساخر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (نسيتي كلامك بتاع.. تاح تاح تحسم بالسلاح مافي مفاوضات ودا الكلام الصاح؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين