شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يتفاعلن ويرقصن بشكل هستيري خلال حفل للفنانة إنصاف مدني ومتابعون: (بنات سنتر الخرطوم ملهلبات)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتيات حسناوات يتفاعلن في الرقص بشكل هستيري لفت أنظار المتابعين.

https://www.facebook.com/reel/1265688700761727?mibextid=kcDB8O

الفتيات صورن مقطع الفيديو خلال حفل للفنانة إنصاف مدني بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم قبل الحرب التي دمرتها, وكتب معلقون على المقطع: (بنات سنتر الخرطوم ملهلبات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين