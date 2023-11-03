شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تقدم فاصل من الرقص المثير بصدرها على أنغام (الشطف النملة) وطفل صغير يتفاعل معها وينزع (الطرحة) من رأسها ويكشف شعرها للجمهور





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد ساعات من تداوله.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال وهي تقدم فواصل من الرقص المثير بصدرها.

https://www.facebook.com/reel/208335022281653?mibextid=kcDB8O

وتفاجأت الحسناء أثناء تفاعلها مع أغنية (الشطف النملة) بطفل صغير تحمله أمه من خلفها قام بنزع “الطرحة” من رأسها ليكشف شعرها للجمهور.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين