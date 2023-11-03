شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب ترتدي “العمامة” الرجالية وتقدم فاصل من الرقص مع أحد الشباب خلال جلسة خاصة بأحد “الكافيهات” بالسعودية





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة وتم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية المثيرة للجدل توتة عذاب وهي جالسة مع أحد الشباب داخل كافيه بالمملكة العربية السعودية وفقاً لما أورد المعلقون.

وظهرت توتة عذاب وهي تتمايل في الرقص مع الشاب وترتدي “شال” سوداني قامت بوضعه على شكل “عمامة” رجالية وسط تعليقات ساخرة من قبل المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين