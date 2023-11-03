بالصور.. والي الجزيره يزور الدرامي عبد الواحد عبد الله بمستشفى الشرطة





قام الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة مساء اليوم يرافقه الأستاذ الهادي على بوب وزير الثقافة والإعلام بزيارة للدرامى المخضرم الأستاذ عبد الواحد عبد الله في مشفاه بمستشفى الشرطة بمدني .

حيث إطمأن على صحته وثمن الوالي خلال الزيارة الأدوار الكبيرة والجليلة للدرامي عبد الواحد في مسيرته الطويلة العامرة بالعطاء الجزيل والجميل فى مجال الدراما، مؤكداً وقوف حكومته بجانب عبد الواحد الذي إختار الجزيرة دارا لإيوائه بعد الحرب حتى تكتمل عافيته ليعود لمواصلة العطاء معتبراً ماتقوم به حكومة الجزيرة وغيرها من أهل السودان في حق عبد الواحد أقل ما يمكن تقديمه لرمز كبير أسهم في تشكيل الوجدان السوداني .

من جهتها أشادت أسرة عبد الواحد بوقفة حكومة الجزيرة وعلى رأسها الوالي بجانب عبد الواحد في مرضه وزيارته للإطمئنان على صحته .

ووصف عميد الدراميين بالجزيرة الأستاذ عز الدين كوجاك الإهتمام الذي يجده المبدعين الوافدين للولاية من الوالي ووزير الثقافة والإعلام القريب من المبدعين، كان سبباً في التدافع الكبير للمبدعين للجزيرة التي يحترم أهلها الإبداع والمبدعين ويحتفون بهم، وأرجع الإهتمام الذي وجده عبد الواحد في مرضه إلى إعلاء قيمة الإبداع والاهتمام بالمبدعين في الجزيرة .