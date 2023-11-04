مصطفى بكري يكشف مخطط إسرائيل والغرب ضد مصر





قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حملة من الضغوط الممنهجة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مصر موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ولن تتخلى عنه.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الجميع يدرك الآن أن المستهدف الحقيقي من الصراع الراهن حاليا؛ هو الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري، ومصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها.

وأوضح بكري، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان أن يكون هناك رئيس يوافق على كل طلباتهم واقتراحاتهم، لذا ما رفضه الرئيس السيسي من مقترحات بشأن القضية الفلسطينية، جعلهم يستخدمون بعض الأذرع؛ لشن هجوم على الرئيس السيسي، وخلق حالة من الفوضى والبلبلة في الشارع المصري.

وأكمل: مصر ورئيسها وجيشها وشعبها قلبا وقالبا مع المقاومة الفلسطينية، مهما اختلفت الأيدلوجية الفكرية والعقائدية لها، والمقاومة الفلسطينية تعني استمرار القضية، المقاومة تعني عدم تنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين.

واختتم بكري، حديثه، قائلًا: شعب مصر العظيم يقف على مسافة واحدة من الرئيس السيسي، ويدعمه في جميع قراراته التي تحافظ على الأمن القومي، وتحافظ على القضية الفلسطينية من الاندثار.

صدى البلد