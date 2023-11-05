شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تظهر بفستان فاضح في يوم خطوبتها وتبرز مناطق حساسة من جسمها لصديقاتها ليشاهدن (الحناء)





أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ضجة اسفيرية غير مسبوقة وصاحبته تعليقاته غاضبة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وهي تحتفل بخطوبتها بفستان قصير ومكشوف وصفه المتابعون بالفاضح.

صديقات الفتاة قمن بتصويرها وطالبنها برفع الفستان حتى يشاهدن رسم “الحناء” الخاص بها, لتقوم الفتاة بعفوية برفع الفستان أعلى ركبتيها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين هاجم الفتاة وصديقاتها اللاتي صورن المقطع وقمن بتسريبه على السوشيال ميديا.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين