شاهد بالفيديو.. زوج فنانة سودانية شهيرة يشكو تصرفاتها على الهواء: (جهزت لها شقة في القاهرة وهي مصرة على جلب الرجال فيها رغم تحذيري لها وفي النهاية قامت بحظر رقمي وحظري على مواقع التواصل فماذا أفعل؟)





شكى زوج مطربة سودانية شهيرة زوجته على الهواء مباشرة عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد سردت الناشطة السودانية الشهيرة مدام كوثر الملقبة باسم “كوكي” القصة كما وصلتها من زوج الفنانة التي رفضت ذكر اسمها.

وحكى الرجل المقيم بإحدى دول الخليج معاناته مع زوجته بعد أن قام بمساعدتها على السفر إلى مصر بعد الحرب التي شهدتها العاصمة الخرطوم.

وقال بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أنه قام باستئجار شقة لزوجته المطربة واشترط عليها عدم إدخال الرجال فيها, لكنها لم تستجيب لتحذيراته وواصلت استقبال الرجال.

وأضاف بعد نقاشي معها قامت بحظري على مواقع التواصل الاجتماعي وحظر رقم هاتفي, أريد التحدث معها لأنني لا أحب أن يتربى أولادي في هذا الجو فماذا أفعل؟

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين