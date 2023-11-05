بعد تصريحات “القنبلة الذرية على غزة”.. نتانياهو يتخذ “قرارا سريعا” ضد وزير التراث





قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، تعليق مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو، في جلسات الحكومة “حتى إشعار آخر”، وذلك على خلفية تصريحات الأخير، التي قال فيها إن “إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة يعد احتمالا”.

وذكر مراسل قناة “الحرة” أن نتانياهو الذي اعتبر تصريحات وزير التراث “منفصلة عن الواقع”، علّق مشاركة الوزير في حكومة الطوارئ الحربية.

وفي مقابلة مع راديو “كول بيراما” كان إلياهو قد أجاب بأن “هذا من الاحتمالات”، ردا على سؤال عما “إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع”، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وردا على ذلك، قال نتنياهو في بيان: “كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع”، مضيفا: “إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر”.

وينتمي إلياهو إلى حزب “القوة اليهودية”، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وهو الحزب اليميني المتشدد الذي يؤيد بناء المستوطنات واستعادة السيطرة على أراضي القطاع.

الحرة