



يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل الطرق لتوفير تكلفة استهلاك وقود السيارات وخاصة مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

ورفعت الحكومة أمس الجمعة سعر البنزين بأنواعه، إذ زاد سعر بنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، وسعر بنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، وسعر بنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.

يعد تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي أحد أفضل الحلول لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين، إذ يوفر استخدام الغاز الطبيعي من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود.

أكثر الأسئلة الشائعة عند تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

وترصد «المصري اليوم» في السطور التالية أكثر الأسئلة الشائعة عند تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، والتي يأتي في مقدمتها سؤال «هل يمكن تحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؟».

هل يمكن تحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؟

جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنزين يمكــن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي. وفيما يخص المركبات العاملة بالسولار، فقد أسهمت تكنولوجيا التحويل الحديثة في العالم في تقديم أطقم تحويل متطورة يمكن من خلالها تشغيل السيارة بنسبة خلط مختلفة لوقودى الغاز الطبيعى والسولار، بحسب الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز- غازتك.

هل يتم إلغاء البنزين في حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي؟

لا، يتم فقط إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك مع إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

هل يؤثر الغاز الطبيعي على عزم المحرك أثناء السير؟

فيما يخص عزم المحرك، فإنه نتيجة دخول الغاز داخل غرفة الاحتراق في صورة غازية تصبح الكمية اللازمة من الغاز الطبيعي أقل نسبيًا من الكمية المطلوبة في الوقود السائل ما يؤثر في القدرة على التسارع بنسبة لا تتعدى 6 % في أقصى ظروف التشغيل، ولكن ذلك يساعد على التوفير في استهلاك الغاز الطبيعي عن البنزين بنفس النسبة.

وللتغلب على ذلك، فإنه يتم تركيب جهاز يقوم بتقديم الشرارة مع العمل بالغاز الطبيعي، وذلك للحصول على احتراق كامل ما يؤدي إلى زيادة القدرة عند استخدام الغاز الطبيعي.

هل يؤدى استخدام الغاز الطبيعى إلى تآكل مكونات المحرك؟

بسبب طبيعة وقود الغاز الجافة وعدم وجود خاصية التزييت به ظهر بعض التأثير على صمامات دخول شحنة الوقود في المحرك في السيارات المصنعة قبل عام 1990 وذلك حتى أواخر القرن الماضي، إذ كان يتم استخدام البنزين المحتوي على عنصر الرصاص والذي كان يعمل بدوره على خلق طبقة على صمامات الدخول تقلل من الاحتكاك ودرجة الحرارة لحمايتها من التآكل.

ومع تطور تصنيع المحركات الجديدة والمصممة للعمل بوقود البنزين الخالي من الرصاص ومع استخدام الزيوت التخليقية المناسبة أصبح استخدام الغاز الطبيعي بالسيارات لا يمثل أي مشكلة.

كما أدى ارتفاع رقم أوكتان الغاز الطبيعي إلى (120) إلى اختفاء ظاهرة الصفع التي تظهر مع استخدام وقود البنزين وتؤثر بشكل مباشر على عمر المحرك ككل، ولذلك فإن استخدام الغاز الطبيعي يعمل على المحافظة على الأجزاء الداخلية للمحرك مقارنة بوقود البنزين 92 و95 أوكتان.

صحيفة المصري اليوم