الجميع متواطئ”.. أوباما يعلق على ما تفعله إسرائيل في حربها ضد غزة





اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أن “الجميع متواطئ” في الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس منذ نحو شهر.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية اعتبر أوباما، أن الآلاف من مساعديه السابقين جميعا “متواطئون إلى حد ما” في إراقة الدماء الحالية.

وقال أوباما: “أنظر إلى ما يحدث وأفكر مرة أخرى، ما الذي كان يمكنني فعله خلال فترة رئاستي نحو هذا الأمر؟ لكن هناك جزءا مني ما يزال يقول: حسنا، هل كان هناك شيء آخر كان بإمكاني فعله؟”.

وحث الرئيس الأميركي الأسبق مساعديه على “فهم الحقيقة كاملة”.

وذكر: “ما فعلته حماس كان مروعا، وليس هناك أي مبرر له. والصحيح أيضا أن الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين لا يطاق”.

وتابع: “الصحيح كذلك أن هناك تاريخا للشعب اليهودي قد يطاله النسيان ما لم يخبرك أجدادك أو أجداد أجدادك، أو عمك أو عمتك بقصص عن جنون معاداة السامية. والصحيح أيضا أن هناك أشخاصا يموتون الآن، ولا علاقة لهم بما فعلته حماس”.

صحيفة المرصد