شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يحكي قصة سقوط “مروحة” السقف عليه وهو نائم ويثير ضحكات المتابعين: (الدخلتها فيني المروحة دي الحرب ما دخلتها فيني..وكنت قايل روحي انجغمت)





كشف شاب سوداني خلال مداخلة في بث مباشر مع أحد النشطاء وعبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي قصة سقوط “مروحة” سقف الغرفة عليه وهو نائم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حكى الشاب القصة بطريقة كوميدية أثارت ضحك المتابعين للمداخلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الشاب أن المروحة سقطت عليه وهو نائم, وقال ساخراً: (الأيام دي الواحد بقى قاعد على الهبشة..والدخلتها فيني المروحة دي الحرب ما دخلتها فيني).

وأضاف بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (كنت نائم الساعة 2 صباحا وتفاجأت بسقوطها ولحظتها وكنت قايل روحي انجغمت).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين