شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني المثير للجدل حمادة عباسية يغني لنفسه خلال حفل حاشد: (العمارة اشتيريت وبنيت.. والناس حارقهم وواجعهم ربنا يديني خيرها ويكفيني شرها)





أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو تم تصويره من حفل خاص وحاشد للفنان المثير للجدل حمادة عباسية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنى عباسية خلال حفل بإحدى صالات الأفراح قبل الحرب التي شهدتها الخرطوم مع زميله وصديقه الفنان نعوم, الذي منحه “المايك” ليغني أغنيته الضجة.

وتغنى عباسية بأغنية بمناسبة تشطيبه لعمارته بأم درمان وقال: (العمارة اشتيريت وبنيت.. والناس حارقهم وواجعهم ربنا يديني يخيرها ويكفيني شرها) وسط تفاعل الحضور.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين