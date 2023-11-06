شاهد بالصورة والفيديو.. خلال إستضافة بإحدى الفضائيات المصرية.. فتاة سودانية تحرج مذيعة سألتها: هل ستتزوجي رجل مصري؟ (لا لن أتزوج غير الرجل السوداني) وجمهور مواقع التواصل يتغزل فيها ويتغنى بها





حصد مقطع فيديو متداول لفتاة سودانية حلت ضيفة على إحدى الفضائيات المصرية آلاف الاعجابات بعد نشره على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فاجأت الفتاة السودانية المذيعة المصرية التي سألتها (هل ستوافقي على الزواج من رجل مصري؟).

الفتاة ذكرت في ردها على المذيعة أنها لا تفكر في الزواج حالياً, ولكن من حيث المبدأ أكدت أنها ستتزوج رجل سوداني ولن تقبل الزواج من رجل مصري.

وأكدت الفتاة التي وجدت آلاف الإعجابات من جمهور مواقع التواصل بالسودان أنها لا تريد أن تدخل نفسها في مقارنات بين الرجل السوداني ونظيره المصري.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين