شاهد.. الحسناء السودانية أمول المنير تتجاهل خيانة زوجها حرس قائد الدعم السريع لها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله بملابس مثيرة وهي تستعرض جسمها على طريقة عارضات الأزياء





تناقلت عدد من صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد ساعات من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الإعلامية السودانية الحسناء أمول المنير وهي تستعرض جسمها بملابس مثيرة للجدل على طريقة عارضات الأزياء وذلك خلال إحدى الاحتفالات.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاته تفاعل مع المقطع وأكد أحد المعلقين أن أمول المنير تجاهلت تماماً المقاطع الضجة والمثيرة التي ظهر فيها زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع مع إحدى الحسناوات.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين