تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على فيديو بيومي فؤاد





علق الفنان نبيل الحلفاوي، على موقف بيومي فؤاد بعد حديثه عن اعتذار محمد سلام عن المشاركة في موسم الرياض.

وكتب عبر تويتر: “‏مهنتنا تختلف عن بقية المهن في أنها الوحيدة التي لاتستطيع ممارستها بمفردك. ولذا هي الوحيدة أيضا التي يعرف أفرادها بعضهم بعضا. إن لم يكن من خلال المشاركة في عمل فمن خلال الشاشة ‏ومن هنا لا أسمح لنفسي بمحاكمة أو الحكم على زميل ‏لا أتدخل برأي إلا دفاعا عمن أرى أنه يستحق كلمة حق لصالحه. أو إعجابا أو إنصافا. ‏باختصار إما كلمة طيبة أو الصمت. ‏فقط وبعيدا عن موضوع السؤال.. ‏أحيانا أشعر بأن كبار الفنانين من الأجيال السابقة كانوا أكثر اعتزازا بأنفسهم وفنهم وقيمتهم”.

وتصدر الفنان بيومي فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هجومه المتواصل على زميله الفنان محمد سلام، حيث خرج على جمهوره بالسعودية عقب عرضه أولى ليالي مسرحية “زواج اصطناعي” يتهكم على فيديو محمد سلام، الذي اعتذر من خلاله على الاشتراك في نفس المسرحية؛ لأنه لا يستطيع أن يرقص ويغني وهناك أبرياء يقتلون يوميا بغزة.

وقال بيومي: “على فكرة محمد سلام ما مشيش علشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيتوا”.

واليوم انتشر له فيديو جديد وهو يهاجم محمد سلام ويقول: “من حقك تعتذر عن المسرحية، بس مش من حقك إنك تغلط في فنك، احنا ما بنجيش علشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فن، فن مصري، وأنتم بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا”.

وتابع: “شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهور في كل الدول، شيء عظيم إني أتصور مع شاب سعودي، وأتصور مع سيدة سعودية وهي تعلم إني مصري، أنا بشرف بلدي، وهنا هحاول أخفف على رجل أنقذ موقف وكان رجل قدها اسمه محمد أنور”.

واختتم: “أنا فنان مصري ولي الشرف، جيت المملكة العربية السعودية ولي الشرف، كتر خيركم، احنا بنتعب ونشقى علشان نقدم فن، ولو الموضوع كده، يبقي فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، إحنا بنقدم فن”.

صدى البلد