التغيرات المناخية تضرب سوق الزيتون في مصر





ارتفعت أسعار الزيتون في الأسواق هذا العام، بنسب كبيرة مقارنة بأسعاره العام الماضي، خاصة الزيتون المصري الذي كان سعره أقل بأضعاف من المستورد، وحتى الزيتون المخلل ارتفعت أسعاره لتصل أسعار زيتون مخلل كالاماتا لسعر 300 جنيه للكيلو، فما هي أسباب ارتفاع أسعار الزيتون في الأسواق؟

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الزيتون ارتفعت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ليتراوح سعر كيلو زيتون تفاحي من 40 إلى 50 جنيهًا، بسبب قلة المعروض منه في الأسواق.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة لـ «فيتو»، أن أسباب ارتفاع أسعار الزيتون بسبب قلة المعروض وليس ندرته أو شحيته من الأسواق، فالزيتون متوفر ولكن هناك زيادة في طلبات الشراء على الزيتون، لإعداد المخللات التي يفضلها المصريون ويتناولونها بكثرة في فصل الشتاء، وهناك الكثير من السيدات التي تفضل إعداد الزيتون المخلل في المنزل، فضلًا عن المحلات والمطاعم وعليه زادت نسبة الطلبات عليه بالشراء.

وأضاف «النجيب» أن أشجار الزيتون وقعت ضحية التغيرات المناخية التي ضربت مصر في السنوات الماضية، حيث أثرت في انخفاض إنتاجية مصر من الزيتون الأمر الذي أدى إلى تراجع مصر من صدارة الدولة المنتجة لزيتون المائدة في 2019 لتحتل المرتبة الثانية بعد دولة إسبانيا.

وتابع: لكن الدولة أدركت أهمية زراعة الزيتون خاصة مع ارتفاع أسعار زيت الزيتون لتتخطى أسعاره النفط عالميًا، فكان لزامًا على الدولة تبني سياسة زراعية لزيادة أعداد أشجار الزيتون في مصر، وهذا ما حدث بالفعل حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الوصول لـ 100 مليون شجرة زيتون، وتشجيع المواطنين على زراعة الزيتون في سيناء.

وأشار إلى أن موسم الزيتون يبدأ في أغسطس وينتهي في ديسمبر من كل عام، مضيفًا أن مصر تصدر الفائض عن الاحتياج المحلي إلى الخارج، حيث وفقًا للبيانات الرسمية بلغ إنتاج مصر من زيتون المائدة في عامي 2019 و2020 نحو 610 آلاف طن، صدرت منهم مصر نحو 200 ألف طن عن كل عام، فيما انخفضت صادرات مصر في عام 2021 لتصل إلى 100 ألف طن مع انخفاض إنتاجية مصر من الزيتون بسبب التغيرات المناخية، حيث لم يتخطَ الإنتاج الـ 320 ألف طن خلال 2021.

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات، أوضح حاتم النجيب أن سعر زيتون دولسى وعاص تراوح من 25 إلى 35 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 40 إلى 50 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل من 25 إلى 35 جنيهًا.

وأضاف أن سعر زيتون تفاحي يتراوح من 40 إلى 50 جنيهًا، أما زيتون عجيزي وشملالي فيتراوح من سعر 25 إلى 35 جنيهًا.

بوابة فيتو