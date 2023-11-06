محمد طاهر يتسلم مهامه مديرا عاما لشركة الموارد المعدنية





تسلم الأستاذ محمد طاهر عمر، نهار اليوم الإثنين، مهامه مديراً عاماً للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، خلفاً للمدير العام «المؤقت»، جيولوجي مستشار عثمان سليمان حماد، مساعد المدير العام للشؤون الفنية بالشركة، وإكتملت مراسم التسليم والتسلم للشركة بينهما، بمقر الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية (مقر وزير المعادن المؤقت) بمدينة بورتسودان، بحضور وزير المعادن، ورئيس مجلس إدارة الشركة، محمد بشير ابونمّو ، ووكيل وزارة المعادن «المكلف»، جيولوجي مستشار احمد هارون التوم، رئيس لجنة التسليم والتسلم، ومساعدي المدير العام، ومدير أمن وإقتصاديات المعادن، ومدير شرطة تأمين التعدين وعدد من مديرى الإدارات العامة والفرعية بالشركة.

وتوقع وزير المعادن،محمد بشير ابونمّو، خلال مخاطبته مراسم التسليم والتسلم، حدوث نقلة نوعية في مسيرة الشركة وقطاع التعدين بالبلاد، خاصة وان المدير العام «الجديد» من المؤسسين لشركة الموارد المعدنية، وأشاد بدوره فى إستقرار العلاقة المتينة بين الشركة السودانية والمجتمعات الحاضنة لنشاط التعدين وخاصة مجتمعات شركات الامتياز المنتجة ومصانع المخلفات ، وذلك اثناء توليه لمنصب مدير ادارة المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية.

ودعا ابونمّو للمزيد من التنسيق مع الجهات ذات الصلة في القطاع الحكومي وشركات التعدين والمستثمرين، ونبه لأهمية تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين مقارنة بما تقدمه الشركة من جهد كبير ومساهمة في الإقتصاد القومي، وأكد أن الشركة السودانية للموارد المعدنية من الشركات الناجحة وذات مساهمة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة.

وأوضح أبونمّو أن التغيير في إدارات المؤسسات الحكومية هو سنة الحياة وطبيعة العمل، وقدم الشكر للمدير العام السابق، مبارك أردول على ماقدمه من جُهد كبير في تطوير قطاع المعادن بالسودان وقال أن المدير العام السابق «الموقت» جيولوجي مستشار عثمان سليمان حماد، مساعد المدير العام للشؤون الفنية، له مهام كبيرة وقدم جُهد جبار خلال مسيرة تواجده في الشركة.

من جانبه أكد وكيل وزارة المعادن «المكلف» المدير التنفيذي الوزاري، جيولوجي مستشار احمد هارون التوم، تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع المدير العام الجديد حتى يتطلع للقيام بمهامه على أكمل وجه، وقال ان جميع قيادات الوزارة ستكون له خير سند، ونوه إلى أن محمد طاهر لديه من الخبرات مايمكنه من القيام بواجباته وتنفيذ السياسيات العليا.

من جانبه قدم المدير العام الجديد للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر الشكر للقيادة العليا للدولة والسيد وزير المعادن للثقة التي منحوها أياه في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد وماتعانيه من حرب وعدوان غاشم يستهدف وحدتها وثرواتها، وقال ان هذه المرحلة تتطلب منا بذل المزيد من الجهود في سبيل الدفع بعجلة الإنتاج وتعظيم الإيرادات.

وأكد ان الشركة السودانيه للموارد المعدنية لها دور اساسي في دعم الاقتصاد الوطني ومن خلال ذلك سوف نعمل بالجد في تحقيق هذا الهدف بتوفير كافة المطلوبات من تحسين بيئة العمل ووضع الخطط والتشريعات اللازمة وبناء الثقة مع الشركاء من القطاع العام والخاص، ونوه إلى إستصحاب كل ايجابيات الفترة السابقة وتجنب السلبيات.

وقدم محمد الطاهر الشكر للمدير العام السابق، مبارك أردول لدوره الكبير الذي بذله من اجل تطوير العمل وتحقيق قدر كبير من الرضى الوظيفى.

وكشف عن إستدعائه من قبل الوزير وعقد إجتماع مُغلق معه يوم امس ، تناولا فيه الكثير من قضايا التعدين ودور الشركة فى عهده الجديد حتى تستمر فى تقلد الصدارة فى رفد الخزينة العامة بالموارد المالية.

وأوضح محمد طاهر عن تلقيه موجهات عامة لهذا الخصوص من السيد وزير المعادن ورئيس مجلس الادارة وتعهد بمضاعفة الجهود لمجابهة كافة التحديات الداخلية والخارجية ومعالجتها لتحقيق أهداف الشركة المتمثلة في زيادة الإنتاج وتعظيم الإيرادات، وأعلن تسخير كل جهدهم لتنفيذ السياسات الكلية للدولة وسياسات وزارة المعادن.