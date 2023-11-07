السيسي: تشاورت مع رئيس جنوب السودان حول مسار مفاوضات سد النهضة





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن المباحثات مع سلفا كير رئيس جنوب السودان مع سلفا كير، عكست التوافق بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس جنوب السودان سلفا كير، أن مصر لم تتدخر جهدا نحو الوقوف مع دولة جنوب السودان، لافتًا إلى أن مصر تقدم دعم كامل لجنوب السودان لأجل تحقيق السلام في البلاد.

وتابع السيسي: بحثنا اليوم سبل تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني وتوافقنا على تنسيق جهودنا بما يحقق الأمن والاستقرار، كما تشاورنا بخصوص مسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، بهدف التوصل لقانون ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

القاهرة 24