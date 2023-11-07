الطلب على العملات المشفرة يتجاوز بتكوين مع ارتفاع شهية المخاطرة





يزداد الطلب على العملات المشفرة المرتبطة بالمضاربات، ما يقلص من فرص إحياء عملة بتكوين مجدداً.

ارتفعت الأصول المشفرة التي تقع في النطاق الأسفل، بجانب 30 رمزًا ضمن الفئة المتوسطة في مؤشر “ماركت فيكتور” (MarketVector)، الذي يضم أكبر 100 أصل رقمي، بنسبة 16% و14% على التوالي حتى الآن في نوفمبر، وهو ما يتجاوز مكاسب المعيار الأوسع بنسبة 4% وارتفاع عملة بتكوين الذي بلغت نسبته 1%.

نتيجة لذلك، انخفضت حصة بتكوين في سوق العملات المشفرة البالغة 1.38 تريليون دولار إلى حوالي 49% من ذروة بلغت 51.5% في أكتوبر، حسبما تظهر بيانات “كوين جيكو” (CoinGecko). غالباً ما ينظر مستثمرو الأصول الرقمية إلى هذا الانخفاض باعتباره علامة على تزايد الرغبة في المخاطرة.

قال ريتشارد غالفين، المؤسس المشارك في “ديجيتال أسيت كابيتال مانجمنت” (Digital Asset Capital Management): “هذا الارتفاع بالتأكيد أوسع وأكثر استدامة من أي تحرك سعري شهدناه منذ يناير”. وأضاف: “في بيئة لا تزال ضعيفة نسبياً فيما يتعلق بالسيولة، نشهد بعض التحركات المادية نحو الاتجاه الصعودي”.

كانت زيادة “بتكوين” بنسبة 28% الشهر الماضي هي الأفضل منذ يناير، وسط توقعات بأن الترخيص لأول صناديق أميركية متداولة في البورصة تستثمر مباشرة في الرموز المشفرة سيحدث قريباً. امتد الشعور العام بالتفاؤل إلى ما هو أبعد من أكبر أصل رقمي، مدعوماً بالرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. ينتشر ارتفاع العملات المشفرة أيضاً إلى مناطق أخرى مثل التمويل اللامركزي، وهو مصطلح جامع لمشاريع سلاسل الكتل، أو “بلوكتشين” (blockchain) التي تتيح المعاملات بشكل مباشر بين الأطراف المشاركة. وتجاوزت أسعار الفائدة لاقتراض العملات المستقرة من المقرض الرئيسي في مجال التمويل اللامركزي الرئيسي “آفي” (Aave) ما نسبته 10%، في إشارة إلى أن المستثمرين على استعداد للدفع لتمويل مراكزهم التجارية.

من بين الرموز الصغيرة، كانت عملة “إكس آر بي” (XRP) المرتبطة بشركة “ريبيل لابس” (Ripple Labs Inc)، واحدة من أقوى العملات أداءً في نوفمبر حتى الآن، حيث أضافت 14%. وتستفيد العملة المشفرة من الانتصار القانوني الجزئي الذي حققته شركة “ريبيل” على لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن ما إذا كانت “إكس آر بي” تقع ضمن الاختصاص التنظيمي للوكالة أم لا.

وأثار الموعد النهائي المحدد في 9 نوفمبر لتحديد جدول الجلسات حول الحلول المحتملة للقضايا الجارية تكهنات حول تسوية محتملة للدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة.

وكتب موظفو “بايت تري” (ByteTree) بمن فيهم كبير مسؤولي الاستثمار تشارلي موريس في مذكرة: “على الرغم من عدم وجود حافز فوري واضح لهذا الارتفاع في الأسعار، فمن المحتمل أن يستجيب التجار للتطورات الإيجابية لـ(ريبيل)”.

ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 111% هذا العام، بعد تراجع العملة المشفرة في عام 2022. ونجا هذا الصعود من الضرر الذي لحق بسمعة القطاع عقب إدانة سام بانكمان فريد بتهمة احتيال بمليارات الدولارات في بورصة “إف تي إكس” (FTX)، وهي واحدة من عدد من منصات التداول الرقمية والأصول المشفرة التي تعرضت للإفلاس.

انخفضت عملة بتكوين إلى أقل من 35000 دولار اعتبارًا من الساعة 9:53 صباحًا في سنغافورة اليوم الثلاثاء، في حين قلصت “إكس آر بي” بعضاً من تقدمها الأخير. ولا تزال قيمة بتكوين أقل بكثير من الرقم القياسي المسجل في عام 2021 والذي بلغ حوالي 69000 دولار.

الشرق للأخبار