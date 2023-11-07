شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة بعد ظهوره وهو يغني بملابس نسائية ويتشبه بالنساء في كل تفاصيله ومعلقون: (الحاجة البتزعل الناس المتفاعلة معه وبترقص)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة غير مسبوقة وصاحبته ردود أفعال غاضبة من قبل جمهور المعلقين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطرب سوداني وهو يغني في حفل خاص بأحد الأحياء السودانية.

وظهر المطرب المثير للجدل وهو يرتدي أزياء مثرة عبارة عن “بجامة” نسائية وهو يغني وسط تفاعل الحاضرين للحفل.

وكتيب أحد المعلقين بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (مفروض يحصل لينا أكتر من كدة والمزعلني الناس المتفاعلين معاهو وهو ومتشبه بالنساء في كل تفاصيله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين