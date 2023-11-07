فوز مثير للنصر السعودي على الدحيل القطري بدوري الأبطال





فاز النصر السعودي على الدحيل القطري بنتيجة (3/2)، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء باستاد خليفة الدولي، في إطار مباريات المجموعة الخامسة للبطولة القارية.وكان النصر فاز على الدحيل بنتيجة (4/3) في المباراة التي أقيمت بالرياض في الجولة الثالثة من البطولة قبل أيام.

أحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا أهداف النصر في الدقائق 27 و37 و65، بينما سجل البرازيلي كوتينيو هدفي الدحيل في الدقيقتين 7 و80.جاءت المباراة جيدة المستوى، قدم خلالها النصر أداء مميزا استحق من خلاله الفوز الذي لعب من أجله منذ الدقيقة الأولى من اللقاء، وبالرغم من تقدم الدحيل بهدف مبكر، إلا أن العالمي نجح في قلب الطاولة عليه.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 12 نقطة اعتلى بهم قمة المجموعة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند نقطة واحدة بقي بها في المركز الرابع والأخير.

كووورة