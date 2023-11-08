شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة داخل منزلها على أنغام (شهرين معاي شهرين هناك انا وزل ملك ما زول إيجار)





عادت نجمة السوشيال ميديا السودانية المعروفة أمنية شهلي, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت شهلي والملقبة بحسناء السوشيال ميديا مقطع جديد وذلك على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

https://www.facebook.com/reel/1530112137761942?mibextid=kcDB8O

وظهرت “منوية” كما تلقب نفسها وهي تقدم وصبلة رقص داخل منزلها على أنغام أغنية يقول مطلعها (شهرين معاي شهرين هناك انا زول ملك ما زول إيجار).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين