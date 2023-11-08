شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقف خلف حسناء مغربية فائقة الجمال ويغني معها أشهر الأغنيات المغربية وساخرون: (اكثر شخص محظوظ في العالم..انت بتلقى الحاجات النظيفة دي وين؟)





نشر أحد نجوم السوشيال ميديا بالسودان مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين من الشباب وحظي بمشاهدات عالية بعد تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الشاب السوداني “توفي” الذي اشتهر بالظهور مع حسناوات عربيات في المقطع الذي قام بنشره وهو يقف خلف فتاة مغربية حسناء.

وردد الثنائي خلال المقطع الغناء أغنية (منك ولا مني) للفنانة المغربية المعروفة ابتسام تسكت, وسط تفاعل المعلقين على المقطع.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين للمقطع فقد كتب أحد المعلقين (اكثر شخص محظوظ في العالم) و رد عليه آخر (انت بتلقى الحاجات النظيفة دي وين؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين