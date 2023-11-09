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شاهد بالفيديو.. على أنغام (ما بعجبني زول) الفنانة هدى عربي تشعل مواقع التواصل بفاصل من الرقص المثير خلال حفل خاص بالإمارات وساخرون: (الخالة الوحيدة القدرت تكسرنا)

2023/11/09

أشعلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب خلال المقطع وهي تحيي حفل غنائي ساهر بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقيم فيها.

وقدمت الفنانة فاصل من الرقص المثير على أنغام أغنيتها الشهيرة (ما بعجبني زول), وحظي المقطع بتفاعلات واسعة من قبل الجمهور.

وكتب أحدهم بحسب ما نقل محرر موقع النيلين (كل ما نقول نتوب هدى عربي تغير التوب) ليرد عليه آخر (الخالة الوحيدة القدرت تكسرنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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