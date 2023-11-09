شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تصل دولة جنوب السودان وتستعد لإحياء أضخم حفل في جوبا وساخرون: (حفلة جابتك من دبي لحدي جوبا معناها فيها دولار جد)





وصلت إلى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا الفنان السودانية الشهيرة هدى عربي, وذلك استعداداً لإحياء حفل زواج يتوقع أن يكون أسطوري بجوبا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب مقطع فيديو من وصولها لمطار جوبا الدولي قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه وصف الحدث بالضخم وكتب ساخر في تعليق له: (حفلة جابتك من دبي لحدي جوبا معناها فيها دولار جد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين