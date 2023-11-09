شاهد بالصورة والفيديو.. خلال استضافة تلفزيونية.. محلل سياسي سوداني ينفعل على الهواء مباشرة ويرد على المذيع (انت طيرة ولا شنو؟) وساخرون: (أولاد إبراهيم للإعلام)





تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو حظي بسخرية كمية من قبل المتابعين على السوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول محلل سياسي ينفعل على الهواء مباشرة بسبب سؤال من المذيع الذي كان يحاوره حول الوضع السياسي الراهن في السودان.

مذيع قناة طيبة الفضائية التي بثت اللقاء فاجأ ضيفه قائلاً: (ما هي الحلول؟) وقبل أن يجيبه الضيف طرح له سؤال آخر (نسلمهم البلد؟) ليخرج المحلل من طوره ويرد عليه بطريقة عفوية (انت طيرة؟ نسلمهم البلد كيفن؟).

المقطع حظي بمشاهدات عالية بعد أن قام المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركته مع تعليقات ساخرة, وكتب أحد النشطاء على المقطع بعد نشره (أولاد إبراهيم للإعلام).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين