شاهد بالفيديو.. بأزياء فاضحة الفنانة السودانية الحاصلة على الجنسية البريطانية أسيا ساتي تغني الأغنية الشهيرة (عقد اللولي) بلهجة سودانية “مكسرة” وساخرون: (ما تبشتني لينا أغانينا)





عادت الفنانة السودانية الأصل والحاصلة على الجنسية البريطانية أسيا ساتي لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفنانة آسيا كانت قد أثارت الجدل قبل سنوات بعد ظهورها وهي تغني بعض الأغنيات السودانية المعروفة.

المطربة البريطانية ظهرت هذه المرة في مقطع حديث وهي تغني الأغنية الشهيرة (عقد اللولي) بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قدمت أسيا الأغنية بلهجة سودانية “مكسرة” وهو ما أغضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب ساخراً: (ما تبشتني لينا أغانينا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين