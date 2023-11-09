يونايتد يخسر برباعية في دوري الأبطال





عقد مانشستر يونايتد من مهمته في دوري الأبطال، بسقوطه بنتيجة (4-3) أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي مساء الأربعاء، على ملعب باركن ستاديون ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وسجل رباعية كوبنهاجن محمد اليونسي (45) وديوجو جونكالفيس (45) ولوكاس ليراجير (83) وروني باردجي (87)، بينما سجل ثلاثية يونايتد راسموس هويلوند (3- 28) وبرونو فيرنانديز (69).

وبتلك النتيجة رفع كوبنهاجن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 3 نقاط ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى.

كووورة