آرسنال يفوز على إشبيلية الاسباني في ابطال اوروبا





اقترب آرسنال من التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه الأربعاء على ضيفه إشبيلية 2-0، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.وأحرز لياندرو تروسارد (29)، وبوكايو ساكا (64) هدفي آرسنال.

ويتصدر الجانرز بهذا الفوز منافسات المجوعة برصيد 9 نقاط، بفارق 4 نقاط عن آيندهوفن ولنس، فيما يقبع إشبيلية بالمركز الأخير بنقطتين.وأهدر كاي هافيرتز لاعب آرسنال، فرصة خطيرة لفريقه في الدقيقة الثانية، عندما وصلت إليه الكرة من ركلة ركنية نفذها جابرييل مارتينيلي نحو القائم البعيد، لكن اللاعب الألماني فشل في توجيه رأسيته رغم غياب الرقابة نحو المرمى.

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