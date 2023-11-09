تولوز يكبد ليفربول خسارته الأولى في الدوري الأوروبي





حقق تولوز فوزا هاما على ملعبه أمام ليفربول (3-2)، مساء الخميس على الملعب البلدي تولوز، في رابع جولات دور مجموعات الدوري الأوروبي.أحرز تولوز هدفين عن طريق عن طريق أرون دونوم في الدقيقة 36 وزيجس دالينجا بالدقيقة 58، قبل أن يقلص كرييستيان كاسيريس النتيجة بهدف في مرمى فريقه بالدقيقة 74.

وسجل فرانك ماجري الهدف الثالث لتولوز في الدقيقة 76، قبل أن يقلص ديوجو جوتا النتيجة للريدز في الدقيقة 88.

وكان ليفربول قريبا من تسجيل التعادل في الدقيقة 90+8 لكن تقنية الفار حرمته من هدف لجاريل كوانساه بسبب لمسة يد من قبل زميله ماك أليستر.

ورفع تولوز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة خلف ليفربول المتصدر ب9 نقاط الذي تلقى الخسارة الأولى بالدوري الأوروبي.

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