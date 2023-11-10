شاهد بالصورة والفيديو.. إحدى القرى السودانية تشهد احتفال “خطوبة” أسطوري تناقلته مواقع التواصل وسط مباركة وإعجاب الآلاف من الجمهور





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو من احتفال شاب سوداني وأسرته وأصدقائه بخطوبته من إحدى الحسناوات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاء الاحتفال الذي شهدته إحدى القرى السودانية مدهش ورائع للدرجة التي جعل البعض يصف مراسم الخطوبة بالأسطورية.

الشاب منتصر أعد مفاجأة جميلة لخطيبته “هديل” تمثلت في تجهيزه أجمل هدايا الخطوبة لها بحضور أهله وأصدقائه الذين حضروا بأعداد كبيرة لمشاركته الفرحة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين